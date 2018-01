Rock in Rio adia edições de Madri e Buenos Aires

Buenos Aires e Madri não receberão edições do Rock in Rio em 2014. Segundo fontes ligadas à organização do festival, a “situação econômica atual” tornou complicada a realização do evento “com todo o seu esplendor”. Para elas, “será necessário atrasar essas edições para que se possa atingir os padrões de qualidade do festival”.

Estão confirmadas, no entanto, as edições de Lisboa, Rio e Las Vegas, que acontecerão em 2015. Entre as atrações já confirmadas para a edição portuguesa estão Robbie Williams, Justin Timberlake, Arcade Fire, Linkin Park e Queens of the Stone Age.