Rock in Rio: 5 Seconds of Summer faz show para legião de fãs devotos

Foi uma enxurrada de hits grudentos e radiofônicos. Não que isso tenha sido ruim, claro. A formula pop da banda 5 Seconds of Summer caiu como uma luva para a primeira noite do Rock in Rio.

O show deu continuidade ao ritmo dançante do Pet Shop Boys e preparou o terreno para a principal atração da noite, o Maroon 5. Com uma legião de fãs devotos e apaixonados pelo grupo, todas as canções foram cantadas de maneira intensa e frenética. O quarteto mostrou o repertório de seus dois álbuns de estúdio, 5 Seconds of Summer (2014) e Sounds Good Feels Good (2015). No set, canções como Don't Stop, Good Girls, Jet Black Heart e She Look's So Perfect.

As músicas dos australianos funcionaram bem para o público que estava presente na Cidade do Rock. O lugar de destaque no Palco Mundo, entretanto, talvez tenha sido um pouco exagerado para a semi-boy band, que integra jovens de cabelos estrategicamente bagunçados. Houve alguns momentos de dispersão, algo que não havia acontecido até então com as performances de Ivete Sangalo e Pete Shop Boys.

Apesar de muito jovens, Luke Hemmings (guitarra e voz), Michael Clifford (guitarra e teclado), Calum Hood (baixo) e Ashton Irwin (bateria) estão em alta no mercado. A turnê mais recente da banda, Sound live feels live world tour, já arrastou cerca de 745 mil pessoas e arrecadou, no acumulado de seus 101 shows, US$ 39 milhões. Tal marca só foi alcançada por gigantes do mundo da musica.