Rock in Rio: 4º dia de festival teve hits de Aerosmith e o teatro de horror de Alice Cooper; confira

RIO - Três dias de descanso depois, o Rock in Rio voltou. O segundo fim de semana do festival carioca, iniciado nesta quinta-feira, 21, mostrou o peso das guitarras em uma programaçao coesa e consistente. Aerosmith, com seus hits, e Alice Cooper, em uma apresentação cheia de terror ao lado de Arthur Brown, foram os destaques.

A seguir, veja tudo o que rolou nesta quinta-feira, 21, de Rock in Rio:

Com vigor, Aerosmith encerra a noite do Palco Mundo

Banda tocou clássicos da carreira e releituras, e enfileirou um clássico atrás do outro

Ritmo que dá nome ao festival volta com força na segunda semana

Pop dançante de Justin Timberlake e Maroon 5 deu lugar às guitarras frenéticas de Alice Cooper e Scalene

Def Leppard faz primeira apresentação de rock musculoso no Palco Mundo

Muita gente circulava pela Cidade do Rock quando o Def Leppard subiu no Palco Mundo, pontualmente às 22h35 desta quinta-feira, 21, e isso não era um bom sinal para a banda inglesa

Fall Out Boy entrega energia punk, candura pop e hits da adolescência

Banda de Chicago, com 16 anos de estrada, já acessa a memória afetiva daqueles com 30 anos no Rock in Rio

Quatro pessoas são retiradas da montanha-russa após falha

Segundo a assessoria do evento, não houve feridos e o brinquedo passa por testes de manutenção para voltar a funcionar

Alice Cooper e Arthur Brown incendeiam Palco Sunset

Show do veterano foi possivelmente a maior audiência do Sunset em quatro dias de festival

Scalene abre Palco Mundo para plateia dispersa

Público se interessou mais pelo repertório antigo do grupo do que pela complexidade das canções do novo álbum, 'Magnetite'

ENTREVISTA 'Queremos chegar ao lugar do Aerosmith', diz baixista do Fall Out Boy

Pete Wentz, líder da banda de Chicago e atração do Palco Mundo, disse estar pronto para o desafio

The Kills é a potência do indie e a beleza do esquisito entre tantos afinados

Banda de Alison Mosshart e Jamie Hince faz apresentação carregada de distorção o festival

Hotéis e Airbnb comemoram boa ocupação com o Rock in Rio

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a ocupação deve ficar em 82

'Festa não é só um produto do festival' diz advogado que casou na Cidade do Rock

O festival realiza um casamento por dia numa capela montada dentro da Cidade do Rock, oficiado pela Justiça do Rio.

MP do Rio investiga irregularidades no serviço de retirada de ingressos para o Rock in Rio

A retirada de ingressos comprados previamente “estaria sendo conduzida de forma inadequada, desorganizada e desestruturada”, informou o MP

Matar aula, perder prova, faltar no emprego: vale tudo para estar no rock in rio?

A maioria deste público que chega cedo é jovem. Muitos vieram de outros estados para realizar o sonho de conhecer o festival

Tyler Bryant & The Shakedown anima público que espera por Alice Cooper e Aerosmith

Em sua primeira passagem pelo Brasil, banda se mostra coesa e homenageia Muddy Waters

Ana Cañas canta pelas mulheres e pela democracia

'Nunca antes na história desse país o processo de democracia foi tão ameaçado como agora', disse a cantora

Sala de imprensa do festival é interditada por tempo indeterminado

Segundo informações da organização do evento, o local está em manutenção