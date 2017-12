Rock in Rio 2017 vai ter show de drones na Cidade do Rock

A produção do Rock In Rio anunciou na noite deste domingo, 2, mais uma novidade para a atração 2017: um show, mas não de um grande popstar, e sim de 100 drones que vão sobrevoar o espaço aéreo da nova Cidade do Rock.

Os pequenos veículos aéreos, não tripulados, farão desenhos de luz no céu do Rio de Janeiro durante todos os sete dias de realização do festival - sempre no intervalo entre a terceira atração e o headliner da noite. O espetáculo vai durar nove minutos em cada apresentação.

O show dos drones terá como trilha sonora a bossa nova brasileira, a música-tema do Rock In Rio, Se a Vida Começasse Agora, e ainda música clássica austríaca. Segundo a organização do festival, o movimento das luzes vai seguir o ritmo do arranjo criado pela orquestra austríaca Passion for Life, criado especialmente para as apresentações na Cidade do Rock.

"O Rock in Rio trás o futuro para a nova Cidade do Rock", diz o criador do festival, Roberto Medina, num comunicado à imprensa. "Será uma apresentação jamais vista na América Latina, colocando o Rio de Janeiro na linha de frente do que de mais moderno está sendo feito no show business mundial".

Medina afirma que a novidade é para surpreender fãs que já estiveram em outras edições do Rock In Rio e esperam algo novo este ano. "A tecnologia dos drones está em ebulição e na vanguarda das novas formas de entretenimento", acredita.

Os ensaios com a orquestra austríaca começaram em março deste ano na Universidade Anton Bruckner em Linz, na Áustria - e vão até setembro, quando é realizado o festival. De acordo com a produção do Rock In Rio, os equipamentos voarão por um diâmetro de aproximadamente 200 metros e poderão ser vistos de praticamente todos os pontos da nova Cidade do Rock.

Ingressos

Agendado para os dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro, o Rock In Rio abre a venda geral para os seus ingressos a partir de 6 de abril exclusivamente pelo site Ingresso.com. O valor diário da entrada é de R$ 455,00 (inteira) e R$ 227,50 (meia) - e não há cobrança de taxa de conveniência.

Este ano, o festival será realizado em parte do espaço onde foi montado o Parque Olímpico dos Jogos de 2016, dobrando o tamanho em comparação à antiga Cidade do Rock.