Rock in Rio 2017: ingressos a R$ 435 começam a ser vendidos em novembro

Um pouco menos de um ano para o início do Rock in Rio e com apenas três atrações anunciadas, o festival dará início à venda dos ingressos para os sete dias de evento.

Chamadas de Rock in Rio Card, as entradas para o festival custarão de R$ 435 (inteira) e R$ 217,50 (meia-entrada) e começam a ser vendidas no dia 10 de novembro, a partir das 22h, pelo site Ingresso.com.

É bom correr. Em 2015, os 100 mil ingressos, ou Rock in Rio Cards, esgotaram em menos de duas horas.

Na edição de 2017 do Rock in Rio, os ingressos serão substituídos por pulseiras identificadas com chips. Após a compra do Rock in Rio Card, o público poderá escolher qual dos sete dias de festival gostaria de ir para, então, receber a pulseirinha em casa – ou retirar em algum ponto de venda escolhido.

Todas as atrações do Rock in Rio 2017 serão conhecidas a partir de fevereiro do ano que vem. Por enquanto, estão confirmados são Maroon 5 (16/09), Aerosmith (21/09) e Red Hot Chili Peppers (24/09).

A nova edição do festival será realizado nos dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.