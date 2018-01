Rock in Rio 2015: Seal é a última atração anunciada para o palco principal do festival

A organização do Rock in Rio anunciou na noite desta terça-feira, 26, o nome que preencherá a última vaga entre as atrações no Palco Mundo, como é chamado o principal palco do festival. Seal foi o escolhido para se apresentar antes de Elton John e Rod Stewart, no dia do "pop clássico", marcado para 20 de setembro.

Seal se junta também a Lulu Santos, brasileiro que abrirá as atividades do Palco Mundo no primeiro domingo do festival. No mesmo dia, também se apresentam John Legend, Magic!, Baby do Brasil e convidados, e a parceria entre Alice Caymmi e Eumir Deodato.

Com isso, o Rock in Rio encerra os anúncios dos headliners da edição de 2015, que marca o aniversário de 30 anos do evento criado por Roberto Medina. Entre as atrações principais estão Queen com Adam Lambert, Metallica, System of a Down, Slipknot, Rihanna e Katy Perry. Todos os ingressos para os sete dias de festival já estão esgotados. O último dia a encerrar as vendas era encabeçado por Slipknot e Faith no More, na sexta, 25 de setembro, 14 dias após a abertura. Já o mais rápido foi aquele liderado por Rihanna e Sam Smith (26 de setembro), cujos bilhetes foram todos vendidos em apenas uma hora.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No total, serão sete datas de festival, 18, 19, 20, 24, 25, 26 e 27 de setembro. A Cidade do Rock, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, conta com 150 mil m² e acomoda 85 mil pessoas por dia.

Confira, abaixo, o line-up do Rock in Rio 2015:

18 de setembro (sexta-feira)

Palco Mundo

Queen com Adam Lambert

OneRepublic

The Script

Especial 30 anos (Dinho Outro Preto, Paralamas do Sucesso, Erasmo Carlos, Frejat, Jota Quest, Andreas Kisser, Ney Matogrosso, Titãs, Blitz, entre outros)

Palco Sunset

Lenine com Nação Zumbi e Martin Fondse

Ira! com Tony Tornado e Rappin Hood

Dônica com Arthur Verocai

Homenagem a Cássia Éller

19 de setembro (sábado)

Palco Mundo

Metallica

Mötley Crüe

Royal Blood

Gojira

Palco Sunset

Korn

Ministry com Burton C. Bell (Fear Factory)

Angra com Dee Snider (Twisted Sister) e Doro Pesch

Noturnall com Michael Kiske

20 de setembro (domingo)

Palco Mundo

Rod Stewart

Elton John

Seal

Lulu Santos

Palco Sunset

John Legend

Magic!

Baby do Brasil e convidados

Alice Caymmi com Eumir Deodato

24 de setembro (quinta-feira)

Palco Mundo

System of a Down

Queens of the Stone Age

Hollywood Vampires

CPM 22

Palco Sunset

Deftones

Lamb of God com convidado

Halestorm com convidado

Project 46 com John Wayne

25 de setembro (sexta-feira)

Palco Mundo

Slipknot

Faith no More

Mastodon

De La Tierra

Palco Sunset

Steve Vai com Camerata Florianópolis

Nightwish com Kukka Nevalainen

Moonspell com Derrick Green (Sepultura)

The Heavy Metal All Star (André Moraes, André Abujamra, Constantine Maroulis)

26 de setembro (sábado)

Palco Mundo

Rihanna

Sam Smith

Sheppard

Paralamas do Sucesso

Palco Sunset

Sérgio Mendes com Carlinhos Brown

Angelique Kidjo com convidado

Erasmo Carlos com Ultraje a Rigor

Brothers of Brazil com convidado

27 de setembro (domingo)

Palco Mundo

Katy Perry

A-Ha

Robyn

Cidade Negra

Palco Sunset

Al Jarreau

Aurea com Boss AC

Suricato com Raul Midon