Rock in Rio: Produção muda embarque, mas informação é falha

Depois das confusões com episódios de briga no embarque do terminal Alvorada, na Barra, a logística do Rock in Rio mudou de última hora e sem avisar todo o processo de embarque. Sem nenhuma orientação, os fãs tentavam encontrar os ônibus BRTs que partem do mesmo terminal em direção à Cidade do Rock.

Um funcionário do terminal disse que a mudança foi feita sem nenhuma informação. Quando a reportagem passou pelo terminal, alguns agentes pregavam às pressas uma placa com seta para o embarque. O tempo de espera para se pegar um ônibus na tarde de ontem era, em média, de uma hora.

Apesar disso, o fluxo de pessoas é tranquilo na manhã deste sábado, 19, no terminal Alvorada. Um cenário completamente diferente do que foi visto na última sexta-feira, 18, quando houve princípio de confusão e as filas para pegar o ônibus e chegar à Cidade do Rock deram a volta pelo lado de fora do quarteirão.