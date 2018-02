Rock in Rio 2015: lista de proibições inclui pau de selfie, guarda-chuva e banquinhos

Há menos de um mês para a realização de mais um Rock in Rio, a organização do super-festival carioca divulgou uma lista de itens considerados proibidos – e que serão bloqueados na revista realizada por seguranças em cada pessoa que quiser entrar na Cidade do Rock.

Não há nenhuma novidade que seja diferente de outro festival como o Lollapalooza, realizado no primeiro semestre, em São Paulo. Em comparação com a edição de 2013, contudo, ganha destaque a presença do “bastão de selfie”, popularmente conhecido como pau de selfie, como item proibido.

A lista tem outras obviedades, como proibição de capacetes, latas, armas de fogo ou brancas, guarda-chuvas, objetos pontiagudos ou perfurantes, fogos de artifício, e por aí vai. A lista completa está abaixo.

O Rock in Rio volta ao Rio de Janeiro depois de chegar pela primeira vez aos Estados Unidos, com edição realizada em Las Vegas. A versão carioca será nos dias 18, 19, 20, 24, 25, 26 e 27 de setembro de 2015, na Cidade do Rock, no Rio (Parque dos Atletas, Av. Salvador Allende). Não há mais ingressos.

Atrações de pop e rock dividem-se entre os dias. Entre elas, estão Rihanna, Katy Perry, Queen com Adam Lambert, System of a Down, Slipknot, Metallica, Rod Stewart, Faith no More, John Legend, Korn, Deftones, Steve Vai, Seal, Elton John, Mötley Crüe, Royal Blood e Queens of the Stone Age.

Abaixo, os itens proibidos:

- garrafas de qualquer gênero, tamanho ou material (exemplos: garrafas de água mineral, “squeezes”, etc);

- embalagens rígidas e com tampa (exemplo: potes de plásticos do tipo “tupperware”);

- latas;

- capacetes;

- armas de fogo ou armas brancas de qualquer tipo (facas, canivetes, etc);

- cadeiras/banquinhos;

- guarda-chuvas;

- objetos pontiagudos;

- objetos perfurantes ou cortantes (tesoura, estiletes, pinças, cortadores de unha);

- fogos de artifício (de qualquer espécie);

- objetos de vidro, plástico ou metal (perfumes, cosmétivos, inclusive desodorantes de qualquer tipo, pasta ou escova de dente);

- bebidas (em qualquer tipo de recipiente);

- skate, bicicleta ou qualquer tipo de veiculo motorizado ou não;

- isopor, cooler ou qualquer tipo de utensílio para armazenagem;

- bastão de selfie (extensor para tirar auto-retrato)

Veja a programação completa dos dois principais palcos:

18 de setembro

Palco Mundo

0h Queen com Adam Lambert

22h30 OneRepublic

21h The Script

19h Rock in Rio 30 Anos

Palco Sunset

20h Homenagem a Cássia Eller

18h Lenine, Nação Zumbi, Martin Fondse

16h30 Ira!, Rappin Hood e Toni Tornado

15h Dônica e Arthur Verocai

19 de setembro

Palco Mundo

0h Metallica

22h30 Mötley Crüe

21h Royal Blood

19h Gojira

Palco Sunset

20h Korn

18h Angra, Dee Snider e Doro Pesch

16h Ministry com Burton C. Bell

15h Noturnall

20 de setembro

Palco Mundo

0h Rod Stewart

22h30 Elton John

21h Seal

19h Paralamas do Sucesso

Palco Sunset

20h John Legend

18h Magic!

16h30 Baby do Brasil

15h Alice Caymmi e Eumir Deodato

24 de setembro

Palco Mundo

0h System of a Down

22h30 Queens of the Stone Age

21h Hollywood Vampires

19h CPM 22

Palco Sunset

20h Deftones

18h Lamb of God

16h30 Halestorm

15h Project 46

25 de setembro

Palco Mundo

0h Slipknot

22h30 Faith no More

21h Mastodon

19h De La Tierra

Palco Sunset

20h Steve Vai e Camerata Florianópolis

18h Nightwish e Kukka Nevalainen

16h30 Moonspell e Derrick Green

26 de setembro

Palco Mundo

0h Rihanna

22h30 Sam Smith

21h Sheppard

19h Lulu Santos

Palco Sunset

20h Sérgio Mendes e Carlinhos Brown

18h Angelique Kidjo

16h30 Erasmo Carlos e Ultraje a Rigor

15h Brothers of Brazil

27 de setembro

Palco Mundo

0h Katy Perry

22h30 A-Ha

21h Robyn

19h Cidade Negra

Palco Sunset

18h Al Jarreau

16h30 Aurea com Boss AC

15h Suricato