Rock de responsa: festival clama por um mundo sustentável

Música com mensagem, roqueiros com opinião sobre política internacional, aquecimento global, interação racial, astros com vontade de mudar o mundo. Um prodigioso fim de semana pop nos palcos de São Paulo e do Rio traz atrações com esse perfil: gente fina, rock consequente.

A maior dessas estrelas é Gordon Sumner, ou Sting, lendário cantor da banda Police, militante das florestas, dos índios e da camada de ozônio. Ele encabeça um evento, o festival About Us, amanhã e domingo, na Chácara do Jockey, cujo slogan é "a construção de um mundo mais feliz" e tem ainda o norte-americano Jason Mraz, o grupo carioca AfroReggae, o cantor pernambucano Lenine, o baiano Carlinhos Brown e o paulistano Arnaldo Antunes.

O About Us oferece estacionamento gratuito para quem for de bicicleta, "benefícios" para carros que estejam com três ou mais pessoas, distribuição de porta-bitucas e praças de alimentação com alimentos orgânicos e sanduíches naturais. É para matar de inanição o Keith Richards.

"Você não pode salvar o mundo com o rock, mas pode tentar", diz Brandon Flowers, vocalista da banda The Killers, que também toca na mesma Chácara do Jockey em São Paulo, só que depois de esvaziada a ciranda por um mundo sustentável. "Straight" na vida cotidiana, Flowers diz que é saudável como um cavalo e que beber álcool conflita com aquilo que aprendeu quando foi criado como mórmon. "A música ocupa o lugar da bebida para mim. Acho melhor escrever música ou tocar teclado num quarto de hotel às 2 da manhã do que ir a uma festa."

Outra atração forte do fim de semana, a jovem cantora inglesa Joss Stone (nascida Joscelyn Eve Stoker no dia 11 de abril de 1987 em Dover, Kent) também encanta as boas famílias da soul music com suas atitudes altruístas. Por exemplo: no dia 30 de abril ela postou uma mensagem no seu website conclamando algum fã para adotar um cachorro chamado Gogo, que ela recolheu das ruas em Los Angeles. "Ele tem por volta de 3 anos, é um adorável garoto, e precisa de um lar", escreveu. Ela canta no domingo no HSBC Brasil.

Festivais de música com espírito altruísta são uma invenção do século 21, e começaram a se esboçar lá em 2001, com o Rock in Rio Por Um Mundo Melhor. E a tendência só aumenta. "Queremos desmistificar a palavra sustentabilidade, mostrando que ser sustentável é simplesmente prestar atenção em você e no outro. É uma escolha, uma mudança de atitude que inclui pequenas ações como ser gentil, não jogar lixo no chão, economizar energia, água e produzir menos lixo. Não está distante do que fazemos no dia a dia e que cada um pode, sim, contribuir com um mundo melhor e mais feliz", disse José Vicente Marino, da empresa que patrocina o About Us.

Joss Stone. HSBC Brasil (4 mil lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Dom., 20h30. R$ 70/R$ 300

Natura Nós - About Us.

Sábado: 10h - Ponto de Partida e Meninos de Araçuaí; 11h35 - Turma da Mônica; 12h20 - Afro Mix; 13h30 - Palavra Cantada.

Domingo: 15h - Afro Reggae; 15h45 - Arnaldo Antunes; 16h45 - Carlinhos Brown; 17h50 - Lenine; 19h - Jason Mraz; 20h30 - Sting

Chácara do Jockey (15 mil lug.). Av. Pirajussara, s/n.º (alt. do n.º 5.100 da Av. Francisco Morato), V. Sônia, 4003-1527. Dom., 15h/ 22h. R$ 120/R$ 500

The Killers. 14 anos. Chácara do Jockey (15.000 lugs.). Avenida Pirajussara s/n.º - altura do 5.100 da Avenida Francisco Morato. Informações e ingressos: 4003-1527. Amanhã, 20 h (abertura dos portões às 15h). R$ 200 e R$ 350

The Walkmen. Marina da Glória (3 mil lugs.). A. Infante Dom Henrique, s/n.º, Aterro do Flamengo, 2220-2212. Amanhã, 23h. R$ 80