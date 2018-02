Rock bate pop em discos vendidos no Reino Unido

Pela primeira vez em cinco anos, o rock bateu a supremacia do pop e vendeu mais discos em 2013 no Reino Unido, informou a Indústria Fonográfica do País.

O gênero abocanhou 33,8% do mercado no ano, 2,5% a mais que em 2012, enquanto o pop conseguiu 31%. Time, de Rod Stewart, foi o disco que alavancou os resultados, seguido de AM, do Arctic Monkeys.

O dance também registrou uma importante subida no número de vendas em relação ao ano passado, com um total de 8,3%, o maior crescimento desde 2006. Isso se deu graças à produção local de artistas como Rudimental, Disclosure e Calvin Harris. Já o "easy listening", que abarca gêneros como o pop tradicional, canções melódicas e o jazz, apresentou queda de 8,1%, guiado por lançamentos de gigantes de vendas como o britânico Robbie Williams e o canadense Michalel Bublé.