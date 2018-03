'Rock Band' anuncia 19 canções dos Beatles para videogame

Entre as outras canções estão "Ticket to Ride", "Helter Skelter", "If I Needed Someone" e "Drive My Car", levando a 45 o número de músicas da banda que a MTV Games e a Harmonix já divulgaram até aqui. A Harmonix é a produtora da série "Rock Band", que dá aos fãs a possibilidade de tocar guitarras de plástico ou bateria junto à tela de televisão.

Outra canção continua em segredo, disseram as empresas em comunicado. Elas não esclareceram quando será o anúncio.

"The Beatles: Rock Band", que será lançado mundialmente em 9 de setembro, marca o primeiro salto da lendária banda dentro do mercado de música digital. Durante anos, o catálogo de canções dos Beatles não era vendido em nenhum ponto da Internet, como o iTunes.

O jogo será compatível com o Xbox 360, da Microsoft, com o Playstation 3, da Sony, e com o Wii, da Nintendo.

A MTV afirmou que o jogo foi concebido pelos ex-Beatles Paul McCartney e Ringo Starr e pelas mulheres dos outros dois componentes já falecidos --Yoko Ono e Olivia Harrison.

(Reportagem de Christine Kearney)