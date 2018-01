Medina quer Bruce Springsteen de volta ao Rock in Rio em 2017

Roberto Medina tem, como objetivo para a próxima edição do Rock in Rio, trazer de volta Bruce Springsteen, músico norte-americano que arrebatou o evento realizado há dois anos. "Se ele puder, vai ser", cravou o presidente e criador do do Rock in Rio, em entrevista na área VIP do evento. "Mas, às vezes, as agendas não se encaixam."

"Eu primeiro pergunto ao público o que eles querem. Depois vou ver se dá para encaixar, do pop, rap, rock. Eu faço um balanço. Às vezes, o artista não está em turnê."

Ele cita a vontade de ter trazido o AC/DC para a edição que chega ao fim neste domingo, 27, não acordada porque a banda não poderia embarcar para o Brasil em 2015.