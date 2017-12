Roberto Carlos vai processar autor e editora por biografia Roberto Carlos vai processar o autor e a editora da recém-lançada biografia sobre o cantor. Apesar de ter sido aclamado pela crítica, o livro Roberto Carlos em Detalhes (Editora Planeta, 504 páginas, R$ 59,90), de Paulo César Araújo, foi publicado sem autorização do biografado, conforme informou sua assessoria no início da tarde desta segunda-feira. Os advogados de Roberto Carlos estão começando a instruir a ação contra o autor e a editora, assunto que deve ser tema da entrevista coletiva que o cantor concede nesta segunda no hotel Caesar Park de Ipanema, no Rio. A coletiva foi convocada para divulgação no novo CD e DVD que chegam às lojas neste final de ano. O autor da biografia é o jornalista e historiador carioca, autor de Eu Não Sou Cachorro Não, sobre música brega brasileira. Ele passou os últimos 16 anos coletando documentos e fez 175 entrevistas sobre o tema, conversando com Tom Jobim, Caetano Veloso, Chico Buarque, Gal Costa, João Gilberto (único depoimento que o papa da bossa nova deu a um livro).