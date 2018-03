Roberto Carlos vai cantar para 1 milhão na Av. Paulista

Roberto Carlos vai cantar para um milhão de pessoas de graça na Avenida Paulista no dia 1.º de dezembro. A informação foi dada pelo empresário do cantor e compositor que o acompanha no primeiro show de sua turnê em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. Segundo Dody Sirena, este será o show do especial de Natal que o cantor grava todo ano para ser exibido pela Rede Globo. O show deverá permitir que aqueles que nunca puderam pagar para assistir a uma apresentação do cantor possam fazê-lo neste evento.

Dody Sirena anunciou ainda que ele cantará nos dias 16, 17 e 19 no Radio City Music Hall de Nova York e depois vai estender sua turnê por de 15 a 20 cidades norte-americanas a partir de abril do ano que vem.

Fãs tentam ver o cantor em sua chegada a Cachoeiro do Itapemirim. Foto: André Lessa/AE