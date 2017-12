Roberto Carlos retoma carreira internacional Após dez anos, Roberto Carlos retoma a carreira internacional e grava um DVD em espanhol, no Opera House, em Miami, nos dias 24 e 25 de maio. A direção é de Eduardo Lages e o repertório será definido na próxima semana, mas a base deve ser Emoções para Sempre, show que ele apresentou em fevereiro, no cruzeiro do mesmo nome e que está em turnê pelo País desde então. Os ingressos começaram a ser vendidos na quinta-feira, 12, em Miami. Antes dos Estados Unidos, ele se apresenta em Blumenau e Porto Alegre. Até meados dos anos 90, Roberto Carlos lançava seus discos em português perto do Natal e a versão em espanhol em junho.