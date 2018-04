Roberto Carlos pode abrir terceiro show extra em SP

Os ingressos para os shows de Roberto Carlos no Ginásio do Ibirapuera em Paulo estão se esgotando rapidamente. Os bilhetes para os quatro shows do rei anunciados oficialmente já foram vendidos.

Segundo a assessoria de imprensa os quatro shows originalmente marcados para os dias 21, 22, 28 e 29 de agosto tiveram suas entradas esgotadas em três dias. Foi agendado, então um show extra para o dia 25, cujos ingressos também acabaram em um dia.

Outro show foi marcado para o dia 26, e as entradas já estão perto de se esgotar novamente. A produtora se prepara para organizar um terceiro show extra de "Roberto Carlos: 50 anos de Música" no Ginásio do Ibirapuera, o que seria um fato inédito.

Porto Alegre

Na capital gaúcha, também foi agendado um show extra do rei. Inicialmente, o ginásio Gigantinho receberia as apresentações somente nos dias 14 e 15, mas as entradas para um novo no dia 16 já estão sendo vendidas.

Para o show do Maracanã, no Rio de Janeiro, realizado no último dia 11, os ingressos se esgotaram em 5 dias, faltando duas semanas para o evento.