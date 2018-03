Roberto Carlos lota Ibirapuera no 1º show da turnê em SP

O público justificou a abertura de quatro shows extras para a temporada de apresentações de Roberto Carlos no Ginásio do Ibirapuera. O primeiro dos oito shows do cantor em São Paulo teve a casa lotada na sexta-feira, 21, assim como aconteceu no Maracanã e nas cinco apresentações em Porto Alegre.

Aos 68 anos, o rei parece estar nos tempo da Jovem Guarda - em menos de duas semanas, subirá nove vezes ao palco. Neste sábado, 22, volta ao Ibirapuera e, na segunda-feira, 23, vai a Barretos. Roberto Carlos retorna à capital no dia 25, onde se apresenta mais seis vezes até 2 de setembro.

Ao comemorar 50 anos de carreira, o cantor terá feito cerca de 60 shows até o fim do ano. Ainda em 2009, o rei se apresentará 20 vezes nos EUA e, no fim do ano, estuda a possibilidade de realizar uma apresentação gratuita para encerrar a turnê comemorativa ao seu meio século de MPB.

O rei se apresentou vestido com o tradicional terno branco. Foto: Tiago Queiroz/Agência Estado

Longa temporada de shows comemora os 50 anos de carreira do cantor. Foto: Tiago Queiroz/Agência Estado

Roberto Carlos jogou rosas para o público. Foto: Tiago Queiroz/Agência Estado

Foto: Tiago Queiroz/Agência Estado

Público lotou o Ginásio do Ibirapuera para assistir ao rei. Foto: Tiago Queiroz/Agência Estado