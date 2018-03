Roberto Carlos libera discografia em serviço de streaming

Roberto Carlos chegou ao Spotify: toda a obra do rei da jovem guarda já está disponível no serviço de streaming, e deve ficar assim por pelo menos três meses. Cerca de 60 álbuns estão incluídos no pacote, distribuído para 32 países: além do Brasil, Estados Unidos, Portugal, Itália, Reino Unido e Austrália, entre outros, passam a poder acessar as músicas pelo serviço.

“Monitoramos o imenso catalogo de Roberto Carlos com todo cuidado e respeito aos fãs", declarou o empresário Dody Sirena, em um comunicado divulgado pelo Spotify nesta terça-feira, 7. "Achamos que agora que a era digital entrou de vez no Brasil, superando 50% do mercado total, nosso público e as novas gerações tem direito ao acesso legal de seu repertório e a uma experiência de consumo cheia de prazer e descobrimentos. Acreditamos na convivência dos formatos físico e digital, cabendo ao consumidor escolher de acordo com sua conveniência e seu poder de compra", completou o empresário.

Para ouvir, é preciso fazer o cadastro no site. O Spotify está disponível em 58 mercados em todo o mundo e conta hoje com mais de 60 milhões de usuários ativos e mais de 15 milhões de assinantes pagantes. De acordo com o serviço, desde o seu lançamento na Suécia, em 2008, o Spotify gerou mais de US$ 2 bilhões em direitos autorais para artistas e gravadoras.