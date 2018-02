Roberto Carlos grava show de fim de ano no Rio

O cantor Roberto Carlos gravou na noite de sábado, dia 1.º, no Rio de Janeiro, o especial de fim de ano que será exibido pela TV Globo no dia 25, depois da novela Duas Caras. Dessa vez, a platéia não era só de convidados: a Arena Multiuso, na Barra da Tijuca, foi aberta ao público do rei, que vestiu a roupa de domingo e demonstrou sua devoção formando um grande coral e aplaudindo o cantor sem parar. Foram nove mil espectadores, segundo a emissora, que reservou cadeiras para parte de seu elenco (Reynaldo Gianecchini, Betty Faria, Danielle Winits e Dira Paes eram os nomes mais eminentes). Vestindo blazer branco sobre camisa branca e de calça jeans, Roberto mostrou por que é dono do especial há mais de três décadas. Comandou com a delicadeza de sempre a massa apaixonada (formada em sua maioria por mulheres de meia-idade), reverenciou os artistas convocados a acompanhá-lo - Gilberto Gil, Alcione, Roupa Nova e uma surpreendente Camila Pitanga -, distribuiu 170 rosas brancas e vermelhas, sorriu, sorriu e sorriu. Uma ausência sentida (e não explicada) foi a de Erasmo Carlos. O momento emocionante da noite foi a passagem da Bebel de Paraíso Tropical pelo palco. Deslumbrante num longo branco (cor de todos os convidados), Camila fez um dueto com o rei, e não pagou mico, não. Dona de voz pequenininha, porém suficientemente afinada, a atriz cantou Olha e Como é Grande o Meu Amor por Você (acariciando a quase imperceptível barriga de grávida e declarando-se apaixonada pelo filho, que nascerá entre maio e junho de 2008). Embora estreante, Camila (que chegou a dançar com Roberto) não aparentava o nervosismo que dizia estar sentindo - "vocês não têm noção da emoção!", confessou, dirigindo-se às arquibancadas lotadas. Ao contrário da veterana Alcione, que mal conseguia se conter diante do rei. Diante de um telão que exibia imagens de corações vermelhos, ela relembrou clássicos de seu repertório (Minha Estranha Loucura, Sufoco e Meu Ébano), intercalados por sucessos do rei (Falando Sério, Além do Horizonte e Nêga). Ao fim, a sambista relaxou e brincou: "Eu tomei uma decisão na minha vida. Vou aproveitar que já estou de noiva... Roberto, quer casar comigo?" Roberto deu risada e os dois então dividiram o bolero Solamente Una Vez. A essa altura, o público, inicialmente irritado com o atraso do início do show (de 1h30, o que provocou muitas vaias), já tinha perdoado seu ídolo maior. A reconciliação veio logo que Roberto foi avistado em meio à profusão de luzes coloridas do palco, e se consolidou nos primeiros acordes de Emoções, que abriu a gravação. "Que prazer rever vocês!", saudou, para o delírio de todos. As informações são do Jornal da Tarde