Roberto Carlos grava especial de fim de ano no Ibirapuera

O Rei Roberto Carlos está de volta ao Ginásio do Ibirapuera. Tradicionalmente gravado no Rio de Janeiro, o cantor e compositor capixaba registra desta vez seu tradicional especial de fim de ano da Rede Globo em São Paulo, no dia 10.

O público pode conferir de perto a performance: os ingressos começaram a ser vendidos hoje no telefone (11) 4003-1212 e também na internet (www.ingressorapido.com.br). Os valores vão de R$ 60 a R$ 240. Este show não tem relação com a turnê comemorativa dos 50 anos de carreira bancado pelo Itaú. Segundo a assessoria de imprensa de Roberto Carlos, os outros três nomes já confirmados para subir no palco são Ana Carolina (que também participou do show 'Elas Cantam Roberto') e o sertanejo Daniel, além da atriz Dira Paes (a Norminha, de 'Caminho das Índias').

No ano em que se comemora o cinquentenário, não faltarão os grandes sucessos da carreira. Entre outras prometidas estão 'Emoções', 'Como É Grande o Meu Amor Por Você' e 'Jesus Cristo'. O especial de fim de ano será exibido pela TV Globo como manda a tradição: dia 24, após a novela 'Viver a Vida'.

Serviço

Roberto Carlos. Ginásio do Ibirapuera. R. Manuel da Nóbrega, 1.361, 4003-1212. 5ª (10), 21h. R$ 60/R$ 240. www.ingressorapido.com.br.