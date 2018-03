Roberto Carlos festeja, em abril, aniversário na arena do Palmeiras

O cantor Roberto Carlos, que é palmeirense, comemorará seu aniversário de 74 anos no novo estádio do seu time, no dia 18 de abril de 2015 (ele nasceu em Cachoeiro do Itapemirim em 19 de abril de 1941). A produção de Roberto Carlos confirmou nesta quinta-feira, 20, não apenas o show do dia 18 na arena Allianz Parque, mas também o show do dia seguinte, o domingo, que festejará de forma apoteótica, com convidados e fogos de artifício, o aniversário do 'Rei'.

Segundo fontes próximas ao cantor, Roberto Carlos teria sido convidado já para a inauguração do estádio este mês, mas preferiu optar por festejar seu aniversário na nova arena por se ressentir de estar "há muitos anos sem se apresentar no campo do Palmeiras".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O cantor é Palmeiras em São Paulo e Vasco no Rio, segundo revelou ao Estado em 2009. Mas é um torcedor light: cantou na festa do centenário do Corinthians, em 2010, num show VIP para convidados como Ronaldo Fenômeno, Roberto Carlos, Mano Menezes, Biro-Biro e Basílio. Os corintianos também cantavam suas músicas durante a campanha para subir para a primeira divisão. A ironia é que Roberto Carlos corre o risco de ver seus dois times, Palmeiras e Vasco, ambos em momento delicado, na série B no ano que vem.