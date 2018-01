Roberto Carlos faz show no Credicard Hall Novembro é mês de show do "Rei" no Credicard Hall. Roberto Carlos vai se apresentar nos dias 9, 10 e 11, interpretando músicas de seu último disco, Roberto Carlos 2005. Mas o show, com a banda que o sempre o acompanha, sob a batuta do maestro Eduardo Lages, terá também os sucessos clássicos, como Emoções, Detalhes, É Proibido Fumar, O Cadillac, O Calhambeque, Jesus Cristo, É Preciso Saber Viver, entre outras. Entre as músicas de seu último álbum, destaque para a regravação de Loving You, gravada por Elvis Presley em 1957, e Índia, cuja primeira gravação em português data de 1942. O disco traz ainda a inédita Arrasta Uma Cadeira, composta em parceria com Erasmo Carlos, e com participação de Chitãozinho & Xororó, e as faixas "O Baile da Fazenda e Coração Sertanejo. Roberto Carlos 2005 - Credicard Hall - Av. Nações Unidas, 17.955 - Santo Amaro, Site: www.credicardhall.com.br, Telefones para informações: 6846-6010. Venda a grupos: 6846-6166 / 6232. Temporada: dia 09 a 11 de novembro. Horário: quinta-feira às 21h30; sexta e sábado às 22h. Duração espetáculo: aproximadamente 1h30. Classificação etária: Não será permitida a entrada de menores de 12 anos; 12 anos e 13 anos: permitida a entrada (acompanhados dos pais ou responsáveis legais); 14 anos em diante: permitida a entrada (desacompanhados). Preços: de R$ 190,00 a R$ 60,00.