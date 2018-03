Roberto Carlos faz show extra em SP

SÃO PAULO - Depois de esgotados todos os ingressos para as duas apresentações que fará em São Paulo, Roberto Carlos anunciou, por meio do Twitter de seu site oficial, um show extra na capital paulista, agendado para 11 de novembro no Credicard Hall.

As entradas para o espetáculo começam a ser vendidas em 30 de setembro para público preferencial e a partir de 7 de outubro para público geral, pela Tickets For Fun. Os valores são os mesmos dos outros shows: entre R$ 40 e R$ 500.

Roberto Carlos canta em São Paulo nos dias 9 e 10 de novembro. Todos os ingressos foram esgotados. O Rei toca também no Rio de Janeiro, em 8, 9, 20 e 21 de dezembro, em Brasília em 1 de outubro, Em Porto Alegre em 8 de outubro e em Belo Horizonte neste sábado, 24.

ROBERTO CARLOS

São Paulo

9, 10 (esgotados) e 11 de outubro

Credicard Hall

Ingressos para clientes especiais: 30/09 a 06/10

Público geral: 7 de outubro

www.ticketsforfun.com.br

Belo Horizonte

24 de setembro

Ginásio do Mineirinho

Ingressos à venda

www.ingressorapido.com.br

Brasília

1 de outubro

Ginásio Nilson Nelson

Ingressos à venda

www.ingressorapido.com.br

Porto Alegre

15 de outubro

Ginásio Gigantinho

Ingressos à venda

www.ingressorapido.com.br

Rio de Janeiro

8 e 9 de dezembro

Citibank Hall

Ingressos à venda

www.ticketsforfun.com.br

20 e 21 de dezembro

Vivo Rio

Ingressos à venda

www.ingressorapido.com.br

www.vivorio.com.br