Roberto Carlos faz primeiro show da carreira no Maracanã

Em 50 anos de carreira, contados a partir do recebimento do primeiro cachê, Roberto Carlos nunca fez show no Maracanã. Hoje à noite - com transmissão ao vivo pela Rede Globo de Televisão, depois da novela Caminho das Índias - o Rei faz, enfim, sua estreia, no estádio carioca. Além do público pagante - de 60 mil segundo a Globo, 55,8 mil ou 68 mil segundo outras fontes -, esperam-se centenas de outros convidados, incluindo, naturalmente, várias celebridades globais. Tudo indica que vai ser uma grande festa para o Rei.

Primeiro show do rei no estádio será visto por 60 mil pessoas. Foto: José Patrício/AE

Sob a direção de Roberto Talma, os preparativos foram intensos durante toda esta semana, mas a produção manteve em segredo detalhes do show, como o repertório, por exemplo.

É certo que o show terá a participação dos velhos e bons amigos dos tempos da jovem guarda Erasmo Carlos e Wanderléa. Roberto deve cantar sucessos de todas as fases da carreira, com preferência para clássicos como Emoções, Detalhes e É Preciso Saber Viver.

Antes da apresentação de Roberto, que vai cantar com sua banda de 39 integrantes, haverá um esquentamento do público, com a participação de Patrícia Poeta, a apresentadora do programa. A ideia é que o público cante Como É Grande o Meu Amor por Você. Isso vai ser gravado e jogado no ar na abertura do programa na tevê.

"Quem for ao estádio vai ver mais coisas do que a televisão", garante o VJ Spetto, que há quatro anos vem trabalhando com as projeções e efeitos visuais dos programas de fim de ano, que Roberto grava para a Globo.

Palco em formato de concha

O palco, translúcido e em formato de concha, ocupa 500 metros quadrados do gramado - são 50 metros só de boca de cena. É o de maiores dimensões que Roberto já pisou. A banda que o acompanha há décadas receberá o reforço de 23 músicos, inclusive com instrumentos que não entram na composição original (são doze violinistas e quatro violoncelistas). Os testes de som começaram na quinta-feira; os ensaios serão feitos neste sábado, 11. O show terá duração de 1h40 e deve começar às 21h30.

Na área vip, deverá estar boa parte do elenco principal da TV Globo, que transmitirá a apresentação ao vivo. Roberto convidou ainda as cantoras que se apresentaram com ele no Teatro Municipal de São Paulo no mês passado, além de seus funcionários e amigos, sua família, a da sua mulher Maria Rita, que morreu em 1999, e a da ex, Myrian Rios. (Roberta Pennafort)