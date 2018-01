Roberto Carlos faz pré-estreia de álbum no Rio

Roberto Carlos divulga nestaterça-feira, dia 30, seu novo álbum, Primera Fila. O nome em espanhol é justificado pela forte presença do idioma no projeto. Não haverá nada de material inédito, mas uma mistura de canções já conhecidas cantadas em português e espanhol e uma em inglês. O disco foi gravado no Abbey Road Studios, o que inspirou o cantor na interpretação em inglês de And I Love Her, em sua primeira abordagem desta canção na língua de origem. O conteúdo será lançado em CD, DVD, kit com os dois produtos e, na loja digital iTunes, será disponibilizado para venda digital.

O Abbey Road, de Londres, é um espaço imortalizado pelas históricas gravações de álbuns dos Beatles nos anos 60. A direção musical ficou com Tim Mitchell (que já trabalhou com Shakira e Ricky Martin) e músicos como o tecladista e pianista Albert Menendez, os guitarristas Grecco Buratto e Olgui Chirino, o baixista Eric Kertes e o baterista Brendan Buckley. Há também a participação da London Studio Orchestra.

A canção Eu Te Amo, Te Amo, Te Amo já foi divulgada na web. A promessa é que, nesta terça (27), seja conhecida a nova versão de Detalhes pelo twitter RC (@robertocarlos). Roberto fará também nesta terça, para convidados e jornalistas credenciados de oito países, um pocket show no Salão Azul do Copacabana Palace, a primeira apresentação do repertório que os fãs poderão acompanhar o evento de lançamento do projeto por meio do Periscope@sonymusic, a partir das 20h30. Há uma expectativa de que ele toque piano em alguma das canções.

Roberto oxigenou o repertório com grupo e abordagem novos. Seu álbum começa com Emoções e A Volta, segue com O Portão, Cama e Mesa, A Distância, Detalhes, As Curvas da Estrada de Santos, Ilegal, Imoral ou Engorda e Eu Te Amo, Te Amo, Te Amo, além de And I Love Her. E parte então para as versões em espanhol com Arrastra Una Silla (com Marco Antonio Solís), Propuesta, Amigo, Amada Amante, Mujer Pequeña, Lady Laura e Jesús Cristo. A pegada em espanhol é para comemorar os 50 anos do cantor no mercado latino-americano.