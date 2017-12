Roberto Carlos é eleito Personalidade do Ano pela Academia Latina de Gravação

Roberto Carlos foi eleito a Personalidade do Ano pela Academia Latina da Gravação e receberá o prêmio em um evento anterior à festa do Grammy Latino, informou a organização nesta terça-feira, 16.

"Falar do Brasil é falar de Roberto Carlos. Seu imenso talento, paixão e dedicação à sua arte fizeram dele um dos maiores cantores e compositores da música latina. É com grande orgulho que homenageamos esse tesouro musical e estamos ansiosos por celebrar sua carreira e seu inesquecível legado", disse Gabriel Abaroa, presidente da Academia.

A homenagem acontecerá em 18 de novembro no centro de convenções do Hotel Mandalay Bay, em Las Vegas, no estado americano de Nevada, e contará com a presença de artistas de renome que irão interpretar as músicas mais famosas do rei.

Parte do lucro da homenagem irá para à Fundação Cultural Latin Grammy. O evento servirá como prévia do Grammy Latino, que será realizado no hotel MGM de Las Vegas em 19 de novembro.