Roberto Carlos comemora 71 anos

No dia do aniversário do rei, os súditos não dispensaram homenagens nas redes sociais. No microblog Twitter, por exemplo, o assunto figura entre os mais comentados do Brasil por fãs anônimos e famosos, e alguns nem tão fãs assim.

Admiradores ou não, parece que todos têm algo a dizer sobre o quarto filho do senhor Robertino e da dona Laura, que embala o Brasil com as suas canções há mais de meio século.

O cantor nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, pequena cidade no interior do Espírito Santo, e passou a infância no bairro do Recanto, numa casa modesta no alto da ladeira, antes de se tornar o cantor mais conhecido no Brasil.