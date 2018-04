Roberto Carlos adia show no Jaguariúna Rodeo Festival

O show do cantor Roberto Carlos, que aconteceria nesta sexta-feira, 15, no Jaguariúna Rodeo Festival, no interior de São Paulo, foi transferido para o próximo dia 24, às 20 horas, no mesmo local. De acordo com a organização do rodeio, o cancelamento do show desta noite foi motivado pela forte chuva que atinge a região. Os ingressos continuam valendo para a nova data.

Quem desejar restituição do valor do ingresso pago deve entrar em contato com Ingresso Rápido pelo telefone 4003 1212 opção 5, ou no site www.ingressorapido.com.br acessando o Chat do SAC, ou ainda enviar e-mail para sac@ingressorapido.com.br.