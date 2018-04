Roberto Carlos abre quarto show extra no Ibirapuera

As vendas de ingressos para o quarto e último show extra de Roberto Carlos já começaram, segundo informou a assessoria de imprensa do rei. A expectativa dos representantes de Roberto Carlos é de que, até o fim desta quinta-feira, 23, as entradas para o terceiro show extra do rei se esgotem e os ingressos para a nova apresentação passem a ser comercializados.

O quarto e último show extra da passagem de Roberto Carlos por São Paulo está marcado para o dia 2 de setembro, também no Ginásio do Ibirapuera.

Segundo a assessoria de imprensa do rei, os quatro shows originalmente marcados para os dias 21, 22, 28 e 29 de agosto tiveram suas entradas esgotadas em três dias. Foi agendado, então um show extra para o dia 25, cujos ingressos também acabaram em um dia.

Outro show foi marcado para o dia 26, e as entradas também se esgotaram rapidamente. A produtora então organizou um terceiro show extra de "Roberto Carlos: 50 anos de Música" no Ginásio do Ibirapuera, um fato inédito para a carreira do cantor. Portanto, o rei fará shows na capital paulista nos dias 21,22,25,26,28 e 29 de agosto, 1 e 2 de setembro.

Porto Alegre

Na capital gaúcha, também foi agendado um show extra do rei. Inicialmente, o ginásio Gigantinho receberia as apresentações somente nos dias 14 e 15, mas as entradas para um novo no dia 16 já estão sendo vendidas.

Para o show do Maracanã, no Rio de Janeiro, realizado no último dia 11, os ingressos se esgotaram em 5 dias, faltando duas semanas para o evento.