Robert Plant toca duas músicas do novo disco

Robert Plant mostrou duas músicas do novo disco durante sua participação no programa The Tonight Show com Jimmy Fallon. O ex-vocalista do Led Zeppelin tocou Rainbow, primeiro single do álbum Lullaby and…The Ceaseless Roar e Turn It Up, que foi gravada exclusivamente para o site do programa.

O vocalista também participou de uma brincadeira com um aplicativo de iPad que grava sons e os repete em looping. As vozes de Plant e Fallon construíram uma versão de Duke of Earl, hit de doo-wop de Gene Clandler. Plant lançou Lullaby and…The Ceaseless Roar e Turn It Up em 9 de setembro.

Plant é um dos nomes cogitados para o line-up da edição de 2015 do Festival Lollapalooza. Jack White, Foster The People, Interpol, Kasabian, Lana Del Rey e The Kooks também podem ser anunciados.