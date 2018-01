Robert Plant diz que odeia sua voz em algumas músicas do Led Zeppelin

Pode até parecer engraçado, mas Robert Plant está em crise com a própria voz. Em entrevista recente ao jornal britânico The Guardian, o ex-frontman do Led Zeppelin afirmou que detesta os vocais de algumas músicas gravadas com a banda. "Em Babe I'm Going To Leave You, por exemplo, não dá para ouvir aquilo. Por que eu não calei a minha maldita boca? Está horrível", afirmou ele.

+ Uma história e dez músicas essenciais de Robert Plant

Plant também falou sobre o acidente de carro que sofreu em 1975. Na ocasião, o músico teve lesões nos cotovelos e no tornozelos. Ele, inclusive, chegou a ficar sete meses em uma cadeira de rodas. Segundo o britânico, naquele momento, o Led Zeppelin estava às vésperas de uma ruptura. "O Presence (penúltimo álbum da banda) foi gravado sob muita dor. Lembro-me de estar sentado no quarto com minha namorada. Disse a ela que era o fim. A banda ia mesmo acabar".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No mês passado, Plant, que lançou Carry Fire, seu mais recente disco solo, desmentiu mais uma vez uma possível reunião do Led Zeppelin. "Não dá para pensar no passado. É sempre necessário estar em movimento", disse ele ao Daily Telegraph.