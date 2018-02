Robert Plant anuncia turnê e abala volta do Led Zeppelin

As esperanças sobre a possibilidade de uma turnê de reencontro do Led Zeppelin em 2008 ficaram abaladas depois que o vocalista Robert Plant anunciou que vai fazer turnê com a cantora country americana Alison Krauss em maio. Especulava-se que os roqueiros sessentões poderiam embarcar numa turnê completa, depois de seu concerto único em Londres, na segunda-feira, ter sido aclamado pela crítica. Robert Plant anunciou em seu Web site que ele e Alison Krauss farão turnê na Grã-Bretanha e Europa em maio. A turnê Raising Sand, de Plant e Krauss, deve ser seguida por shows nos EUA em meados do ano. Mas circulam rumores de que o Led Zeppelin, que 30 anos atrás inspirou toda uma geração de fãs do rock, possa fazer uma série de shows em lugares como o Madison Square Garden, em Nova York, e o festival de Glastonbury, na Inglaterra.