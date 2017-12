Robbie Williams ´pode voltar a gravar com Take That´ A mãe do cantor Robbie Williams disse que seu filho poderia voltar a integrar a banda que deixou há 12 anos, o Take That. Em uma declaração que deve alimentar especulações sobre o possível retorno, Jan Williams disse ao jornal Stoke Sentinel que o popstar estava "encantado" com o sucesso do Take That, que voltou aos palcos em 2005. "Sobre a questão de ele fazer alguma coisa com eles (Take That), acho que vai acontecer. Seria algo que ele gostaria de fazer", ela declarou. Williams, 33, deixou em 1995 a boyband Take That e iniciou uma carreira solo que o levou ao topo das paradas britânicas nos últimos anos, chegando a superar campeões de venda como Coldplay. Nos últimos meses, porém, a carreira dele mudou de curso. Williams teve de se contentar apenas com uma indicação - que não venceu - na última edição do prêmio Brit Awards, o mais importante da música pop britânica, mesmo tendo recebido mais prêmios deste tipo que qualquer outro artista. Seu último álbum, Rudebox, foi avaliado pela crítica britânica e desapontou junto ao público, porque a faixa mais divulgada só chegou ao número quatro nas paradas. No seu aniversário de 33 anos, ele se internou em uma clínica americana para recuperar-se de males decorrentes de uso de drogas, depois de ter cancelado a turnê asiática por estresse e cansaço. Já o Take That vive o que um de seus integrantes já chamou "um conto de fadas". Uma década após ter se separado, o grupo masculino voltou à ativa e conseguiu feitos inéditos em sua carreira. O novo disco do quarteto, Beautiful World, e a canção Patience ocuparam simultaneamente a primeira posição nas paradas de álbuns e singles Apesar da ausência de Williams, o cantor marcou presença na volta dos colegas: um holograma de Robbie foi incluído no novo show do Take That.