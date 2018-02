Robbie Williams pede desculpas por letra de canção O popstar britânico Robbie Williams pediu desculpas na quarta-feira a Nigel Martin-Smith, ex-empresário do Take That, e pagou uma indenização de valor não especificado por danos relativos à letra de uma canção que sugeriu que Martin-Smith teria roubado dinheiro da banda. Robbie Williams, que deixou o Take That em 1995 para seguir carreira solo, já tinha sido obrigado a regravar a letra de "The 90s", uma faixa de seu álbum "Rudebox", de 2006. David Sherborne, representando Martin-Smith na Alta Corte de Londres, disse que Williams fez uma série de "alegações ultrajantes" sobre seu ex-empresário. "Robbie Williams quer deixar claro a seus fãs e ao público em geral que não era sua intenção que essa letra fosse interpretada literalmente, nem que fosse vista como afirmação séria da opinião que ele tem de Nigel Martin-Smith", disse Sherborne. "Especificamente, Robbie Williams não teve a intenção de alegar que Nigel Martin-Smith já roubou dinheiro do Take That ou de qualquer pessoa." Sherborne disse que Williams quer pedir desculpas completas pelo constrangimento provocado pela publicação original da letra. Além da indenização por calúnia, o advogado disse que Robbie Williams vai pagar as custas legais de Martin-Smith.