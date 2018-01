Robbie Williams leva 45 mil chilenos ao delírio A semana que vem o cantor Robbie Williams fará seu show da turnê "Close Encounters Tour" no Rio de Janeiro. Mas antes, ele causou polêmica em sua apresentação em Santiago do Chile nesta terça-feira. Em show para 45 mil pessoas, no Estádio Nacional de Santiago, o cantor britânico chegou a mostrar a bunda para o público. Na quarta, foi a vez de sua apresentação em Buenos Aires. Depois de levantar a camiseta e mostrar uma tatuagem no umbigo, o cantor misturou canções com piadas e movimentos sensuais, levando as fãs chilenas ao delírio. Enquanto dançava com o cantor Jonathan Wilkes, ambos viraram de costas e baixaram as calças mostrando os respectivos traseiros para a platéia. Williams relatou que em alguns países ele é confundido com o ator hollywoodiano Robin William. "Se há um Robin Williams, ele deve ter mais de 80 anos", brincou o astro de 55. Entre seus sucessos, o cantor imitou Elvis Presley e Elton John e Interpretou a canção "Monsoon", que diz: "Estou orgulhoso de que ao ter passado uma noite comigo / tenha alcançado sua celebridade". E em seguida gritou entre dentes, mas claramente, o nome de uma modelo argentina que adquiriu fama após ter passado uma noite com Williams. No primeiro dos dois dias que passou no Chile o cantor jogou videogame e não Golf e tampouco usou o iate e o aeródromo que solicitou aos organizadores do show. Segundo o jornal "El Mercurio", Williams disse que seu show no Chile lhe devolveu a "confiança" e que se sentia "muito melhor". O artista suspendeu recentemente sua turnê por vários países asiáticos devido a uma depressão e ao excesso de trabalho, segundo declarou.