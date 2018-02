Robbie Williams lançará álbum 'Take The Crown' em novembro

O cantor britânico Robbie Williams anunciou nesta segunda-feira que seu novo disco, intitulado Take The Crown, será lançado no próximo dia 5 de novembro e incluirá um single em colaboração com Gary Barlow, integrante do grupo Take That.

O primeiro single do nono álbum de Williams, intitulado Candy, chegará às lojas em outubro, informou o artista em seu site. Já o novo disco, que terá 11 faixas, contará com a participação da cantora americana Lissie na música Losers.

Desde que deixaram de ser companheiros no Take That, Barlow e Williams já realizaram inúmeras parcerias, como o single Shame, lançado em 2010.

"Depois da reunião do Take That - umas férias, um intervalo em minha carreira que me devolveu a energia em muitos aspectos - queria voltar com um disco solo", explicou Williams, de 38 anos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo cantor, "algumas canções precisam de uma eternidade para serem escritas e outras, simplesmente, saem da sua boca já compostas".

"Não sei por que Candy saiu nesse momento determinado, simplesmente aconteceu", acrescentou Williams, que terá aguarda a chegada de seu primeiro filho, fruto da relação com a atriz americana Ayda Field.

Take the Crown será o primeiro trabalho de Williams pela gravadora Island/Universal, depois de ter deixado a EMI.

Estima-se que desde o começo de sua carreira solo em 1997, com o disco Life thru a Lens, Williams já vendeu mais de 60 milhões de discos, além de ter recebido 16 BRIT Awards, se tornando um dos maiores artistas do Reino Unido.