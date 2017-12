Robbie Williams lançará o álbum 'Heavy Entertainment Show' em novembro

O cantor Robbie Williams lançará seu novo álbum de estúdio, Heavy Entertainment Show, em 4 de novembro pela gravadora Columbia Records, embora a canção que dê nome ao disco já esteja disponível para venda.

Segundo informou nesta segunda-feira, 26, a Sony Music, trata-se do 12.º álbum de Williams, que foi número 1 no Reino Unido com os 11 anteriores, marca atingida apenas por Elvis Presley.

O artista explicou que "estava há tempos pensando na frase 'light entertainment' (entretenimento leve): aqueles grandes programas da televisão de quando era pequeno, uma experiência compartilhada por 30 milhões de pessoas" que o viam.

"Mas para mim não é nada leve, ao contrário, é 'heavy entertainment', entretenimento do bem. E essa é minha intenção com este novo álbum: compartilhar uma experiência com milhões de pessoas através deste entretenimento leve... mas com uma grande dose de esteroides", acrescenta Williams no comunicado.

O novo disco contém as canções Heavy Entertainment Show, Party Like a Russian, Mixed Signals, Love my Life, Motherfucker, Bruce Lee, Sensitive, David's Song, Pretty Woman, Hotel Crazy (com a colaboração de Rufus Wainwright) e Sensational.

O álbum e a edição de luxo contêm canções escritas por Williams junto a Guy Chambers, John Grant, Rufus Wainwright e Brandon Flowers/The Killers, entre outros.