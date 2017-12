Robbie Williams lança novo disco em outubro O cantor britânico Robbie Williams lançará em 23 de outubro seu novo disco, "Rudebox", anunciou nesta terça-feira a EMI Records. No CD, Williams conta com a colaboração de artistas como a dupla britânica Pet Shop Boys e o DJ Joey Negro. "Rudebox" foi gravado nos primeiros meses de 2006, e tem 17 músicas, uma delas dedicada à Madonna. O disco inclui versões para músicas de Human League, Lewis Taylor, Manu Chao, My Robot Friend e Stephen "Tin Tin" Duffy. Segundo a gravadora, as 12 canções inéditas passeiam por estilos como hip hop, soul, indie, acid house e pop. A música "Rudebox", que dá título ao disco, será o primeiro single, com lançamento previsto para 4 de setembro. Robbie Williams: solteiro convicto O cantor declarou, em entrevista publicada nesta segunda-feira pelo jornal sensacionalista "The Sun", que não procura uma esposa porque seria incapaz de ser fiel a ela. "Os primeiros dois ou três anos que passei sóbrio estava desesperado para ter uma relação, já que pensava que me ajudaria", afirmou. No entanto, seu ponto de vista agora mudou, porque cada vez que começa uma relação, pensa: "O que há nela para mim?". Além de ser um cantor de sucesso, Robbie Williams é conhecido por suas numerosas conquistas amorosas, entre elas as ex-Spice Girls Geri Halliwell e Melanie C, a cantora australiana Natalie Imbruglia e a vocalista do "The Corrs", Andrea Corr.