Robbie Williams faz turnê para consolidar carreira solo

Williams disse a jornalistas nesta segunda-feira que planeja realizar 15 shows em estádios de cidades europeias em 2013, começando por Manchester em 19 de junho e terminando em 20 de agosto em Tallinn, na Estônia.

"Estou fervilhando, pronto para ir. Não faço uma turnê desse tamanho desde 2006", disse ele em Londres.

"Acho que é hora do legado, porque estou me aventurando em diminuir meu 'handicap' no golfe e todas essas coisas. Estou com quase 40, é isso que estou tentando dizer. Quero ir selar meu lugar na história do pop, sair e fazer uma turnê de grande magnitude enquanto ainda posso."

O cantor, de 38 anos, na verdade já fez muito sucesso depois que saiu do Take That, em 1995, lançando álbuns e singles de sucesso, como "Angels" e "Millenium", e assinando contrato com a EMI em 2002, supostamente no valor de dezenas de milhões de dólares.

Mas, quando seu álbum "Rudebox" saiu, seguido por "Reality Killed the Video Star", em 2009, ele foi visto como uma força em decadência no pop britânico, sem ter conseguido entrar no importante mercado dos Estados Unidos.

Williams voltou ao Take That em 2010, com o qual gravou o álbum "Progress" e saiu em turnê. Ele disse que a experiência lhe deu confiança para voltar aos grandes shows como artista solo.

"Fiquei sem ideias, fiquei sem um pingo de criatividade e fiquei sem energia, e fiz o livro-texto do 'esgotado'", disse ele sobre o fim da década passada.

"Mas estou me empenhando muito e precisava fazer outra coisa, e felizmente isso veio no formato da minha antiga banda. Muitos demônios foram liquidados do passado. Muitas coisas erradas foram acertadas. Aquela turnê do verão (boreal) do ano passado foi simplesmente incrível. Ela fez minha carreira profissional pegar no tranco."

Neste mês, Williams voltou à parada de álbuns com "Take the Crown".

(Reportagem de Mike Collett-White)