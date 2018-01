Robbie Williams faz show no Rio para mais de 20 mil O cantor britânico Robbie Williams se apresentou pela primeira vez no Brasil, na quarta-feira, no Rio de Janeiro. Mesmo com a chuva que caía na cidade, mais de 20 mil pessoas foram conferir a performance do astro na praça da Apoteose, de acordo com a Agência MT, responsável pela cobertura oficial do evento no País. O show, parte da turnê Close Encounters começou com Radio. Em seguida, Williams trouxe o hit Back for Good, de sua ex-banda Take That, e junto com o convidado especial Jonathan Wilkes - seu melhor amigo - cantou Me and My Shadow. A apresentação foi finalizada com Kids, música que geralmente canta em parceria com a australiana Kylie Minogue. No bis, Williams entoou She´s the one, Angels e a inédita Rude Box, do recém lançado CD homônimo. No posto médico instalado na Praça da Apoteose foram registrados 21 atendimentos por queda de pressão e nenhum atendimento por embriaguez, segundo a Agência MT. Antes de vir para o Brasil o astro se apresentou no dia 11 de no Estádio Nacional do Chile e nos dias 14 e 15 no Estádio River Plate na Argentina. Agora, segue para o México para apresentação no Foro Sol, neste sábado. Carreira Ex-vocalista da boyz band Take That, Willims, de 32 anos, se arriscou em carreira-solo a partir de 1995. Seu primeiro single, um cover de Freedom 90, de George Michael, foi um fracasso, mas em 1997, com o segundo, Old Before I Die, ele começou a tornar-se um sucesso no Reino Unido. No mesmo ano, lançou o primeiro álbum, Life Thru a Lens. Nascido Robert Peter Williams em 13 de fevereiro de 1974 em Stoke-on-Trent (Staffordshire), ele se tornou o maior vendedor de discos da Inglaterra no século 21, com 6,3 milhões de cópias, batendo concorrentes fortes, como o grupo Coldplay. Ainda assim, jamais logrou tanto sucesso nos Estados Unidos e é apenas razoavelmente conhecido no Brasil. Williams também entrou para o Guinness Book of Records, por ter vendido 1,6 milhões de ingressos de sua turnê de 2005 em apenas um dia, em 19 de novembro do ano passado (a marca anterior era da boyz band ?N Sync, com um milhão de ingressos em um dia, em 2000).