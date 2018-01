Robbie Williams fala sobre música do novo álbum O novo álbum do britânico Robbie Williams só estará à venda no final do ano, mas em setembro já será possível ouvir seu primeiro single, Rudebox. O cantor, que é já fez parte do grupo Take That, anunciou que a primeira música de seu novo CD poderá ser ouvida nas rádios a partir de 4 de setembro. No novo álbum, o oitavo de sua carreira, Williams conta com a participação dos também britânicos Pet Shop Boys. De acordo com a gravadora Emi, Rudebox é uma mistura de pop e eletro-funk, escrita e produzida com os amigos de Stoke-On-Trent (Inglaterra) Danny Spencer e Kelvin Andrews. "Rudebox é uma música wonky pop, com influências underground Éramos apenas três amigos de Stoke que se divertiam no estúdio, nada de regras", disse Andrews, explicando o processo de criação e produção do single. Obviamente, a música sofreu influência do estilo de Robbie Williams, que descreve o single como "uma caixa de coisas diversas, às vezes pode ser uma vibração produzida por uma navezinha espacial sobre o estúdio, outras vezes é uma jovem provocante que dança seminua, ou ainda um sistema de som gigante". "Podem dizer que é dance ou eletro, mas é só o que eu gosto mesmo", disse o cantor, que acrescentou ter iniciado a criação da música como algo despretensioso, mas que "se tornou uma coisa na qual encontrei a mim mesmo".