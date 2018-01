Robbie Williams entra em greve para protestar contragravadora

O cantor britânico Robbie Williams vai entrar em greve em protesto contra a gravadora EMI, de acordo com o jornal britânico The Times. O músico, que vendeu 70 milhões de disco pela EMI, está liderando um grupo de artistas que se recusam a trabalhar, desde que a gravadora foi comprada pela empresa Terra Firma. Os artistas foram influenciados pela greve dos roteiristas norte-americanos que parou as produções de Hollywood. De acordo com o jornal, o cantor está segurando o lançamento do próximo álbum, que estava previsto para setembro. O empresário do cantor, Tim Clark, disse ao The Times que Robbie Williams não quer lançar o disco pela gravadora. "Nós não temos idéia de como a EMI vai vender e promover o álbum. Eles não têm ninguém na esfera digital capaz de realizar o trabalho necessário." Robbie Williams quer seguir o exemplo do grupo Radiohead e liberar as músicas novas para os fãs através da internet. Outros artistas O Coldplay também pode parar de trabalhar. O empresário do grupo disse ao The Times que estava analisando as opções depois que o diretor de música da EMI saiu da empresa nesta semana. A banda Radiohead e o ex-Beatle Paul McCartney já saíram da gravadora. A participação da EMI no mercado fonográfico britânico, já prejudicada pelo downloading de músicas da internet, caiu de 16% para 9% em 2007.