Robbie Williams é processado por ex-agente O cantor britânico Robbie Williams está sendo processado pelo seu ex-agente, Nigel Martin Smith, que acusa o músico britânico de injúria e difamação. Smith pede US$ 550 mil por considerar "difamatórios e incorretos" os versos da música "The Nineties". Williams, de 32 anos, criticou publicamente Martin Smith durante anos, acusando-o de tê-lo forçado a perder muitos quilos e por se negar a pagar-lhe milhares de dólares depois de uma turnê bem-sucedida de "Take That" pela Europa. O ex-integrante do grupo "Take That" já revelou até que teve fantasias de destruir Nigel Martin Smith quando ele trabalhou com a banda. Cantor vem pela 1.ª vez ao Brasil Começou no dia 5 de setembro a venda de ingressos para o show de Williams, que vai se apresentar pela primeira vez no Brasil em 18 de outubro, na Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro. A organização do evento espera receber 40 mil pessoas. Os ingressos podem ser adquiridos nas lojas Oi do Barrashopping, Rio Sul, Leblon, Plaza Shopping, Copacabana, Norte Shopping, Centro do Rio de Janeiro e pelo site da TicketTronics. Williams inicia nesta terça-feira, no Chile, a turnê "Close Encounters" pela América Latina. O músico, que já vendeu mais de 46 milhões de discos na Europa, segue depois para a Argentina, o Brasil e o México.