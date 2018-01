Robbie Williams e Lindsay Lohan estão namorando O cantor britânico Robbie Williams e a atriz norte-americana Lindsay Lohan engataram um namoro, informou nesta terça-feira, 27, a imprensa inglesa. Williams, de 33 anos, foi fotografado esta semana em uma danceteria de Los Angeles, nos EUA, ao lado da atriz, 13 anos mais nova que o cantor. Os dois têm em comum uma longa luta contra a dependência das drogas e do álcool, e ambos saíram recentemente de clínicas de habilitação. O casal também foi visto em uma festa que comemorava o sucesso da série de TV The Tudors, que conta a história do reinado do Rei Henrique VIII. "Os dois foram fotografados quando Robbie abraçava Lindsay distraidamente", informou o canal de televisão Sky News. "Talvez o cantor esteja dando conselhos sobre como não se deixar sucumbir pelas tentações da fama, ou talvez seja apenas sobre o amor".