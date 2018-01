Robbie Williams é internado em clínica de reabilitação O cantor pop britânico Robbie Williams foi internado em um centro de reabilitação nos Estados Unidos, onde será submetido a tratamento por conta de sua dependência por drogas médicas, informou seu agente nesta terça-feira, 13. Williams, que celebra seu 33.º aniversário nesta terça, é um dos artistas de maior sucesso da Europa. Ele chegou ao estrelato como membro do grupo Take That, antes de seguir carreira solo. Em outubro do ano passado, o astro apresentou show da turnê Close Encounters na praça da Apoteose, no Rio de Janeiro, para cerca de 20 mil pessoas. "Robbie Williams foi internado hoje em um centro de reabilitação nos Estados unidos por causa de sua dependência por drogas médicas", disse o assessor do cantor em um comunicado. "Não haverá mais nenhum comentário sobre o assunto". A modelo americana Lisa d´Amato, que alega ter se relacionado com Williams, afirmou recentemente que o cantor costumava tomar antidepressivos. "Estava claro que ele lutava contra sua mente. Ele não bebia, mas precisava de antidepressivos para viver. Ele parecia muitas vezes viver no limite", disse Lisa ao jornal News of the World. Carreira Ex-vocalista da boyz band Take That, Robert Peter Williams se arriscou em carreira-solo a partir de 1995. Seu primeiro single, um cover de Freedom 90, de George Michael, foi um fracasso, mas em 1997, com o segundo, Old Before I Die, ele começou a tornar-se um sucesso no Reino Unido. No mesmo ano, lançou o primeiro álbum, Life Thru a Lens. Williams se tornou o maior vendedor de discos da Inglaterra no século 21, com 6,3 milhões de cópias, batendo concorrentes fortes, como o grupo Coldplay. Ainda assim, jamais logrou tanto sucesso nos Estados Unidos e é apenas razoavelmente conhecido no Brasil. O cantor também entrou para o Guinness Book of Records por ter vendido 1,6 milhões de ingressos de sua turnê de 2005 em apenas um dia, em 19 de novembro de 2005 (a marca anterior era da banda ?N Sync, com um milhão de ingressos em um dia, em 2000).