Robbie Williams diz que não se casa porque seria infiel O cantor Robbie Williams se declarou um solteiro convicto ao confessar que deixou de procurar uma esposa porque seria incapaz de ser fiel a ela, segundo revelou em entrevista publicada nesta segunda-feira pelo jornal sensacionalista "The Sun". Após superar seus problemas com as drogas e o álcool, o cantor britânico, de 32 anos, admite que não se sente pronto para o casamento: "Não estarei preparado para me casar nos próximos dez anos". "Os primeiros dois ou três anos que passei sóbrio estava desesperado para ter uma relação, já que pensava que me ajudaria", afirmou. No entanto, seu ponto de vista agora mudou, porque cada vez que começa uma relação, pensa: "O que há nela para mim?". Além de ser um cantor de sucesso, Robbie Williams é conhecido por suas numerosas conquistas amorosas, entre elas as ex-Spice Girls Geri Halliwell e Melanie C, a cantora australiana Natalie Imbruglia e a vocalista do "The Corrs", Andrea Corr. O cantor também defende seu colega George Michael, que recentemente estampou as capas dos jornais sensacionalistas por fazer sexo com estranhos em um parque de Londres. "Se houvesse uma floresta perto da minha casa cheia de mulheres em busca de sexo, para mim seria difícil não ir até lá", disse. O ex-componente do grupo "Take That" também fala de suas dependências e de seu dilema entre manter uma vida saudável e praticar esporte ou ter a mente em outro lugar. "Tenho dúvidas entre ser um viciado ou um atleta profissional. Às vezes odeio as drogas e outras vezes gosto delas", afirmou. O cantor acrescentou que as duas únicas "dependências" que jamais tirarão dele são o futebol e a música.