Robbie Williams deve lançar novo álbum em novembro

Williams, de 35 anos, que já vendeu 55 milhões de ábuns em todo o mundo, irá lançar o novo álbum mundialmente com o título de "Reality Killed the Video Star" no dia 9 de novembro. O primeiro single, "Bodies", será lançado ainda em outubro.

"Meu álbum é ótimo", disse Williams em seu blog no mês passado. "Robbie antigo, Robbie novo, e uma Robbie que nem eu, nem você, conhecemos... Realmente espero que seja tão bom quanto eu penso".

Ele acrescentou ainda que reescreveu uma das música após a morte de Michael Jackson, tendo o astro em mente.

Para o novo álbum, Williams gravou e remixou as novas músicas com o produtor Trevor Horn em um estúdio londrino. Horn já havia trabalhado com Paul McCartney e Cher, entre outros, e sua antiga banda, The Buggles, foi quem lançou o hit "Video Killed the Radio Star".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O último álbum de Williams, "Rudebox", foi recebido com algumas más e algumas boas críticas quando foi lançado, em 2006. Foi o álbum menos vendido de Williams na Inglaterra, e atingiu menos de um milhão de cópias nos Estados Unidos.

Mesmo assim, Williams continua sendo extremamente popular, e um porta-voz da EMI Group afirmou que Williams vendeu 1,6 milhão de ingressos em um só dia na turnê de 2006.

(Reportagem de Christine Kearney)