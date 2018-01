Robbie Williams deve cantar no Rio em outubro Vem aí o primeiro megashow do semestre. O cantor pop inglês Robbie Williams, de 32 anos, deve apresentar-se no dia 12 de outubro na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro, numa jornada que terá ainda o cantor do Foreigner, Lou Gramm, e as bandas Slaughter e Quiet Riot, de pop metal. Williams, em 2002, assinou um dos mais polpudos contratos com uma gravadora, a EMI (rumores estipulavam a soma em US$ 80 milhões), anunciou sua primeira turnê latino-americana. Ele também toca no Chile, no dia 10 de outubro, no Estádio Nacional. Nos dias 14 e 15, estará no estádio do River Plate, em Buenos Aires. O show do Brasil ainda não foi confirmado pela organização. Ex-vocalista da boyz band Take That, ele se arriscou em carreira solo a partir de 1995. Seu primeiro single, um cover de Freedom 90, de George Michael, foi um fracasso. Mas, em 1997, com o segundo single, Old Before I Die, ele começou a tornar-se um sucesso absurdo no Reino Unido. No mesmo ano, ele lançou o primeiro álbum, Life Thru a Lens. Nascido Robert Peter Williams em 13 de fevereiro de 1974 em Stoke-on-Trent (Staffordshire), ele se tornou o maior vendedor de discos da Inglaterra no século 21, com 6,3 milhões de cópias, batendo concorrentes fortes, como o grupo Coldplay. Ainda assim, jamais logrou tanto sucesso nos Estados Unidos e é apenas razoavelmente conhecido no Brasil. Williams também entrou para o Guinness Book of Records, por ter vendido 1,6 milhões de ingressos de sua turnê de 2005 em apenas um dia, em 19 de novembro do ano passado (a marca anterior era da boyz band ?N Sync, com um milhão de ingressos em um dia, em 2000).