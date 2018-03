Robbie Williams deixa o Take That pela segunda vez

Robbie Williams está mais uma vez fora do Take That, segundo informações do músico Gary Barlow. De acordo com o líder da banda, o grupo continuará a carreira como um quarteto.

"Foi muito bonito. Terminamos a turnê e os fãs ficaram muito contentes. Agora Rob vai gravar um disco solo e tudo voltará a ser como antes", revelou Barlow em entrevista a Rádio ao 'Radio Times'.

Robbie Williams fez parte do Take That entre 1990 e 1995 antes de seguir em carreira solo. O cantor só voltou ao grupo em 2010 para uma turnê e ainda lançar os álbuns Progress e Progressed. Williams ainda não se manifestou sobre o assunto.

Além dele, a banda britânica é formada por Gary Barlow, Mark Owen, Jason Orange e Howard Donald.