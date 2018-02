Rivalidade entre Obama e Clinton chega ao Grammy O pré-candidato democrata Barack Obama vai competir com os ex-presidentes Bill Clinton e Jimmy Carter nos Grammy Awards, em fevereiro. As versões em áudio-livro das obras mais recentes deles foram indicadas para o Grammy de melhor álbum de palavra falada, ao lado de títulos da poeta Maya Angelou e do ator Alan Alda. Nos últimos anos a categoria vem sendo dominada pelo Partido Democrata. Jimmy Carter foi o vencedor em 2007, empatando com os atores Ossie Davis e Ruby Dee, e Obama levou o troféu no ano anterior. Bill Clinton o recebeu em 2005 por sua autobiografia, "Minha Vida". Um ano antes disso, ele levou para casa o Grammy de melhor álbum de palavra falada para o público infantil. A rival de Obama para a indicação à candidatura presidencial Democrata, senadora Hillary Clinton, conquistou o Grammy de palavra falada em 1997, quando ainda era a primeira-dama. Este ano, Obama, senador do Illinois, foi indicado por "A Audácia da Esperança", enquanto Bill Clinton concorre com "Giving: How Each Of Us Can Change the World" e Jimmy Carter com "Sunday Morning in Plains: Bringing Peace to a Changing World". Os vencedores em todas as 110 categorias serão anunciados em cerimônias em Los Angeles em 10 de fevereiro.